"مدني الرياض" يُفنّد ادعاءات ريماس منصور.. فهل تتعرّض للعقوبة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نفى الدفاع المدني السعودي ادعاءات الممثلة ريماس منصور حول المدة الزمنية لوصول كوادر الدفاع المدني لإخماد الحريق الذي نشب في شقتها ظهر اليوم الإثنين.

وادّعت الممثلة السعودية أن وصول الدفاع المدني استغرق من ساعة إلى ساعة ونصف، إلا أن الحساب الرسمي للدفاع المدني على "تويتر" قال: "تلقى مدني الرياض بلاغًا عن حادث حريق عند الساعة 2.6 ظهرًا وباشرت الفرق الحادث عند الساعة 2.15 ظهرًا، تم إخلاء العمارة وإخماد الحريق بسبب التماس كهربائي بالمكيف وسبقه التماس قبل أسبوع"، وبالتالي فإن حديث ريماس تبين أنه غير صحيح.

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نفيُ "مدني الرياض" لادعاءات ريماس منصور ربما يضطرها للمساءلة ومحاسبتها وإصدار عقوبة بحقها، كونه يعتبر تشهيرًا وفي نفس الوقت تأليبًا ضد جهاز حكومي.

يُذكر أن ريماس قد نجت ظهر اليوم الإثنين من حريق نشب في شقتها أثناء وجودها مع والدتها بداخلها إثر التماس كهربائي تكرر للمرة الثانية خلال أسبوع.