شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف حكاية أنا "single" فى حياة لبلبة مع المر وفيفا في "كازابلانكا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أحد المشاهد المؤثرة للنجمة لبلبة ضمن أحداث فيلم "كازابلانكا" للنجم أمير كرارة، الذى يعرض حاليا فى دور العرض السينمائى، كانت تروى قصة معاناتها مع "الوحدة" وكبر سنها مع عمر المر – أميركرارة وشقيقتها في الأحداث فيفا غادة عادل .

حولت لبلبة المشهد المؤثر إلى مشهد كوميدى، وقالت معلقة وموجهة كلامها لشقيقتها غادة عادل: أوعى تعملى زيي.. عشت وحيدة وفضلت عايشة على أمل.. لغاية ما بقيت "single"، لينفجر الجمهور من الضحك ، خاصة أن المشهد كان يحتوى على الأحاسيس والمشاعر وتعاطف معها الجمهور، لتقلب لبلبة الموازين مع الناس .

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وفى سياق متصل ، تصدر فيلم "كازابلانكا" إيرادات موسم عيد الفطر، حيث حقق نجاحا كبيرا ووصلت إيراداته 32 مليون جميه فى 6 أيام فقط، ويشارك فى بطولته إياد نصار، غادة عادل، محمود البزاوى، عمرو عبد الجليل، لبلبة، أحمد داش، وأخرون، تأليف هشام هلال، إخراج بيتر ميمى، إنتاج سينرجى فيلمز ووليد منصور والطاهر ميديا برودكشن .