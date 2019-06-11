وفاة شاب سعودي في نفس المكان الذي توفي فيه والده بحادث قبل 14 سنة!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 11 يونيو 2019 09:00 صباحاً - توفي شاب سعودي إثر انقلاب سيارته جراء حادث سير، يوم الأحد، بالقرب من موقع الحادث الذي توفي فيه والده قبل 14 عاما، حيث لقي الأب وابنه المصير ذاته، في موقعين متقاربين على الطريق الرابط بين أبو عريش والعارضة، في قصة أحزنت أهالي منطقة جازان.

ويعمل الشاب محمد قاسم دوشي (28 عاما)، الذي ذهب ضحية الحادث، في قطاع حرس الحدود بالخشل، ويعيل أسرته المكونة من والدته واثنين من أشقائه وأربع من شقيقاته.

وتعليقاً على تلك الفاجعة، أوضح خاله حسن عقيلي في تصريح لموقع “العربية”، أن الحادث وقع نتيجة انحراف المركبة بعد هطول الأمطار الغزيرة.

وقال: “الحزن يخيم على الأسرة، بعد أن تجددت ذكريات وفاة والدهم على الطريق نفسه، والذي عُرف بمنعطفاته الخطيرة، وكثرة مرور الشاحنات وناقلات الأحجار”.