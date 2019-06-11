بعد حلقة الكيماوي.. السورية أمل عرفة تعلن اعتزال الفن: “أشعر بالقرف”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 11 يونيو 2019 09:00 صباحاً - أعلنت الفنانة السورية أمل عرفة اعتزالها العمل الفني برسالة نشرتها صحيفة لبنانية قالت فيها: “أشعر بالقرف”.

وقالت امل عرفة برسالتها: “سأتركه لأهله هذا آخر كلام عندي، أشعر بالقرف النهائي، ربما تعيلني أيّ مهنة أخرى على الحدود الدنيا من الحياة الكريمة، بطريقة أفضل مما يحصل معي في هذه المهنة”.

وكانت أمل عرفة قد أثارت موجة سخط وانتقادات لاذعة بعد أن قدمت لوحة من مسلسل كوميدي عرض في رمضان الماضي يحمل اسم “كونتاك”، تتحدث عن قيام عناصر منظمة الدفاع المدني المعارضة بتصوير مشاهد مفبركة للقصف ومساعدة الجرحى جراء القصف الجوي الذي تتعرض له إحدى المناطق في سوريا.

وفي اللوحة يطلب أحدهم من شخصية في العمل (أمل عرفة) الصراخ على أولادها الذين قضوا جراء القصف إلا أنهم أحياء يدعون الموت، ثم يقوم بسكب الدم عليهم كي تكتمل عناصر المشهد.

اعتبر البعض هذه الحلقة انتقاصاً من حرمة الموت، وسخرية من ضحايا الحرب في سوريا، بحسب تعبيرهم.