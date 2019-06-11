تدهور صحة شقيقة هريثيك روشان الشابة

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

ذكرت مصادر أن شقيقه ممثل بوليوود هريتيك روشان سوناينا روشان تمر بساعات حرجة لمدة الـ24 ساعة القادمة، حيث تواجه سوناينا مشاكل مع حالتها النفسية، وما تعانيه من اضطراب ثنائي القطب، وقد تدهورت حالتها خلال الأيام القليلة الماضية.

وبحسب تقارير متداولة، الوضع حرج للغاية، وتخضع سوناينا تحت المراقبة الحرجة للأطباء، حيث كانت حالة شقيقة نجم أفلام الحركة الشهير غير معروفة للعالم ولكن من المؤكد أنها مقلقة بالنسبة لعائله روشان بأكملها.

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كانت سوناينا، قد شاركت تغريدة على تويتر، قالت فيها إنها كانت تمر بوقت عصيب للغاية في هذه المرحلة من الحياة التي لم تتوقع حدوثها، مع ذلك، لا يزال هناك انتظار بيان رسمي من عائلة روشان حول الحالة الصحية الحالية لسوناينا.

في شهر (مايو)، صمّمت سوناينا Sunaina تجربتها المتعلقة بالاكتئاب ومكافحتها في مدونتها، ولمن لا يعرف، الشقيقة هي أيضا أحد الناجين من السرطان الذي تم تشخيصه بسرطان عنق الرحم، كانت قد صاغت أيضًا معركتها مع مرض السرطان في مدونتها.

في وقت سابق، خضع راكيش روشان الوالد لعملية جراحية بعد تشخيصه في مرحلة مبكرة بسرطان الخلايا الحرشفية في 8 يناير، وفي وقت لاحق، قال هريثيك إن والده بحالة جيدة بعد العملية الجراحية.