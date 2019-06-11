كيف قضى محمد صلاح أجازته في الغردقة؟.. قبطان اليخت يجيب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قضى النجم المصري محمد صلاح، لاعب وسط مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، أجازته خلال تواجده في مصر للاحتفال بعيد الفطر، حيث استمتع بوقته في مدينة الغردقة بالبحر الأحمر.

ووفقا لـ”روسيا اليوم” فإن صلاح كان قد استمتع بوقته في يخت برفقة الريس غزالي قبطان اليخت خلال رحلاته بالغردقة، وتحدث غزالي عن كواليس الرحلة التي استمرت لثلاث ساعات بمنتجع الجونة .

غزالي قال: إن صلاح استقل اليخت وبصحبته عددا من أصدقائه في الرحلة التي بدأت بركوب زورق قبل الوصول إلى اليخت الفاخر في عرض البحر للانطلاق من مارينا الجونة إلى إحدى المناطق التي تشتهر بالشعاب المرجانية.

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وأضاف أن عددا كبيرا من عشاق صلاح توافدوا على رصيف ميناء مارينا الجونة مكان انطلاق الرحلة مما اضطر اللاعب وأصحابه إلى استقلال الزورق قبل دخول اللنش إلى مارينا.

وأشار إلى أن محمد صلاح لم يتناول أي مأكولات خلال الرحلة، مكتفيا بشرب العصائر والمياه المعدنية، وأنه قام بالسباحة لمدة ربع ساعة، عند رسو اليخت، وأنه كان هادئا ولم يتحدث كثيرا، وبدا متواضعا جدا، سعدت للغاية لفرصة رؤيته، وقد أطلقت على ابنتي اسم مكة، تيمنا بابنة صلاح.

صلاح من المنتظر أن ينتهي من أجازته ثم ينضم إلى معسكر منتخب مصر ببرج العرب استعدادا لبطولة أمم أفريقيا التي ستنطلق الشهر الجاري في مصر بين 21 يونيو الجاري و19 يوليو المقبل.