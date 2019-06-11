نوال الزغبي تشعل ليل بيروت بطلّة براقة استثنائية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تألقت النجمة اللبنانية نوال الزغبي في حفل غنائي ضخم، احيته في بيروت ضمن حفلات عيد الفطر المبارك، بمشاركة النجمين نجوى كرم، وعاصي الحلاني.

النجمة الذهبية حرصت على استعراض طلّتها للحفل قبل صعودها على المسرح، حيث لمعت في فستان أسود ذو تطريزات براقة، من دار لابورجوازي، كشف جزء من منطقة الصدر بشكل بدت معه أكثر إثارة، في الوقت الذي اسدلت شعرها الأشقر للخلف بتسريحة زادتها جاذبية.

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الزغبي اشعلت حماس الحضور بباقة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة، وخاصة أغاني ألبومها الأخير «كده باي»، حيث تفاعل معها الحضور رقصاً وغناءاً.

من ناحية أخرى، تستعد نوال الزغبي لإحياء حفل غنائي يوم 20 يونيو المقبل بالعاصمة السورية دمشق، وذلك بقاعة المايسترو بفندق مطار دمشق.

يُذكر أن نوال الزغبي شاركت في المارثون الرمضاني المنتهي حديثا من خلال غناء تتر مسلسل «بروفا» للنجمين ماجي بوغصن، وأحمد فهمي، والأغنية بعنوان «لما بتحسبا»، كلمات حياة إسبر، ألحان فضل سليمان، توزيع عمر صباغ، إخراج إيلي السمعان، وشارك فى تمثيل كليب الأغنية بطلي العمل أحمد فهمي وماجي بوغصن.