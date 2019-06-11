سيرين عبدالنور تحتفل بعيد ميلاد ابنتها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، بعيد ميلاد ابنتها الكبرى تاليا، ونشرت صور من الاحتفال عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”.

وعلقت سيرين على الصورة قائلة: “وجودها بدنيتي حياة بكل معنى الكلمة يا قطعة من قلبي بتمنالك تعيشي العمر كله بفرح ونجاح الله يحميلي ياكي عيد ميلاد سعيد ابنتي”.

وعلق زوجها رجل الأعمال اللبناني فريد رحمة على صورة نشرها قائلًا: “في مثل هذا اليوم، ولدت أميرتي، عيد ميلاد سعيد، حبي الثمين حتى نهاية العالم”.

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وحصدت سيرين العديد من التعليقات التي هنأت ابنتها بعيد ميلادها خاصة أنها من المرات القلائل التي تكشف فيها عن وجه ابنتها.

وكانت سيرين عبدالنور قد شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل ”الهيبة الحصاد”، وهو من بطولة كل من تيم حسن، وسيرين عبدالنور، ومنى واصف، أوويس مخللاتي، وعبدو شاهين، ومن إخراج سامر البرقاوي، وشاركت الفنانة نادين نسيب نجيم، بطولة الجزء الأول، كما شاركت الفنانة نيكول سابا بطولة الجزء الثاني من المسلسل.

ومن المقرر عرض جزء رابع للمسلسل لم يكشف عن تفاصيله بعد أو النجوم المشاركين فيه إلى الآن.