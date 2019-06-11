أحمد مكي يفاجئ جمهوره بلوك جديد في أحدث ظهور له.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأ الفنان المصري أحمد مكي جمهوره بنشره صورة حديثة له، ظهر فيها بلوك جديد.

مكي ظهر في الصورة، التي نشرها على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وهو جالسا على جسر خشبي على البحر، بينما أطال شاربه ولحيته، وربط رأسه برابطة حمراء، مما أظهره بلوك مختلف تماما.

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جمهور الفنان المصري عبروا عن تعجبهم من اللوك الجديد، وتسائلوا إن كان مكي يستعد لعمل فني جديد بعد غياب طويل عن الساحة الفنية.

وأحمد مكي فنان مصري من مواليد عام 1978، شارك في عدة أعمال ناجحة ومنها: «طير انت، لا تراجع ولا استسلام»، وتغيب لفترة عن الشاشة بعد أن انتقل إليه فيروس نادر سبب له خمول ولم يكن له أي علاج، وقال الفنان إن مرضه جعله يعرف معادن أشخاص كانوا يدعون صداقتهم له.

يُذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد مكي الدرامية مسلسل «خلصانة بشياكة»، مع الفنان هشام ماجد، شيكو، دينا الشربيني، وملك قورة، بينما كانت آخر أعماله السينمائية فيلم “سمير أبو النيل” عام 2013.