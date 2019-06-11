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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أحيا الفنان اللبناني عاصي الحلاني، حفلًا غنائيًا كبيرًا بأوتيل فينيسيا بيروت، وسط حضور عدد كبير من الجمهور، والحفل من تنظيم شركة روتانا.
وقدم عاصي الحلاني، خلال الحفل باقة مميزة من أفضل أغانيه التي تجمع بين القديم والحديث، وسط تفاعل كبير من الجمهور معه.
وكان من ضمن الأغاني التي قدمها خلال الحفل أغنية “أضحكي”، أحدث أغانيه وهي من كلمات عامر لاوند، وألحان علي حسون، وتوزيع طارق مجدلاني، وسليمان دميان، وإنتاج شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.
وشارك في الحفل كل من الفنانة نوال الزغبي، التي افتتحت السهرة بفقرة كاملة قدمت فيها باقة مميزة من أفضل أغانيها وسط تفاعل كبير من الجمهور معها.
وتألقت نوال الزغبي، بفستان أسود واسع، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها مما زاد من جمالها وأناقتها.
وكان مسك الختام هي الفنانة نجوى كرم، والتي قدمت الفقرة الأخيرة بعد الفنان عاصي الحلاني، وتألقت بعدد من أشهر أغانيها وسط تفاعل كبير من الجمهور معها طوال الحفل.
كما عبرت عن سعادتها بتنظيم الحفل من قبل شركة روتانا، مؤكدة أن الشركة تدلل نجومها وأنهم يكبرون بها.
وارتدت نجوى كرم خلال الحفل فستان فضي ضيق أبرز مفاتن جسدها.
كانت هذه تفاصيل خبر عاصي الحلاني والزغبي ونجوى كرم يتألقون بحفل غنائي كبير ببيروت .. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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