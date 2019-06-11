تعرف على حصيلة إيرادات أفلام عيد الفطر المبارك

كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، أن الأفلام الخمسة مجتمعة حققت أمس الأحد 9 يونيو، 7 ملايين و673 ألفًا و502 جنيه.

استقبلت دور العرض السينمائي 5 أفلام جديدة، مع انطلاق موسم عيد الفطر تتنافس على إيرادات شباك التذاكر، وتنوعت ما بين الكوميديا والأكشن، ولأول مرة منذ سنوات طويلة ينافس وبقوة فيلم حربي، يحكي عن واحدة من بطولات الجيش المصري فترة حرب الاستنزاف التي سبقت انتصارات حرب أكتوبر 1973، والأفلام هي: "الممر"، "كازابلانكا"، "سبع البرُمبة"، "محمد حسين" و"حملة فرعون".

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