كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، أن الأفلام الخمسة مجتمعة حققت أمس الأحد 9 يونيو، 7 ملايين و673 ألفًا و502 جنيه.
استقبلت دور العرض السينمائي 5 أفلام جديدة، مع انطلاق موسم عيد الفطر تتنافس على إيرادات شباك التذاكر، وتنوعت ما بين الكوميديا والأكشن، ولأول مرة منذ سنوات طويلة ينافس وبقوة فيلم حربي، يحكي عن واحدة من بطولات الجيش المصري فترة حرب الاستنزاف التي سبقت انتصارات حرب أكتوبر 1973، والأفلام هي: "الممر"، "كازابلانكا"، "سبع البرُمبة"، "محمد حسين" و"حملة فرعون".
قد يهمك ايضاً:
"كازابلانكا" للفنان أمير كرارة ينفرد برقم إيرادات قياسي
صنّاع "كازابلانكا" يحتفلون ببدء عرضه بحضور النجوم
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على حصيلة إيرادات أفلام عيد الفطر المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.