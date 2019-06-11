تفاصيل انفصال وائل كفوري عن زوجته أنجيلا بشارة

كشفت مصادر صحافية تفاصيل تتعلّق بطلاق الفنّان وائل كفوري من زوجته أنجيلا بشارة، وذلك بعد مرور أيّام من إعلان الإعلامية ريما نجيم رسميا خبر الانفصال الذي شغل الرأي العام الفني.

وأكدت المصادر أن ما حدث لم يكن وليد الساعة، إذ إنّ كل من يعرف طبيعة العلاقة التي كانت تسود بين وائل وأنجيلا يؤكّد أنّ الطرفين سيصلان إلى حائط مسدود والطلاق واقع بدون ريب.

وكشف المصادر أنّ أنجيلا من طلّقت وائل كفوري لا العكس، لأنّ عقد زواجهما مدنيّ، وهي من أقام الدعوى لنيل حرّيتها وبالتالي لم يأخذ الوقت كثيراً من الدراسة بل نُفّذ على الفور وعادت حضانة ابنتي وائل كفوري ميشال وميلانا إلى والدتهما، على أن يراهما وائل كفوري مرة واحدة في الأسبوع.

وكشفت عائلة بشارة أنّها سُعدت بالخبر ووصل والد أنجيلا، جورج بشارة، إلى بيروت وهو يقف إلى جانب ابنته وحفيدتيه، في وقت تكشف تفاصيل أخرى أنّ علاقة عمل تجمع بين كفوري وعمّه المقيم بين تركيا ودولة خليجية ولم يُعرف إن كانت هذه المصالح ستُسكتمل أم ستتوقف بعد الطلاق.

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