آلي ستروكر أول فائزة بجائزة "توني" على كرسي متحرك

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""الخليج 365"" من بيروت: حصدت مسرحية "هيدستون" التي كتبتها أنايس ميتشل مستندة إلى إحدى الأساطير الإغريقية ثمان جوائز بينها "أفضل مسرحية موسيقية" بحفل توزيع جوائز توني. حيث فازت أيضاً بجوائز أفضل موسيقى تصويرية، وأفضل توزيع موسيقي، وصوت، وأفضل تصميم مشاهد مسرحية موسيقية وتصميم إضاءة. وأفضل ممثل مساعد للممثل أندريه دي شيلدز، وأفضل مخرج لـ"راشيل تشافكين" التي لفتت إلى أنها المرأة الوحيدة التي تُخرِج حاليا ًمسرحية موسيقية في برودواي. وأسفت لمعاناة المسرح من الفقر في الخيال والإبداع، داعية صنّاعه إلى المزيد من العطاء.

وفازت مسرحية "ذا فيريمان" للكاتب البريطاني جيز باتروورث، بجائزة "أفضل مسرحية وأفضل مخرج لسام مينديز". وهي تحكي قصة أسرة عاشت أثناء أحداث العنف في أيرلندا الشمالية خلال ثمانينيات القرن العشرين.

ونال الممثل براين كرانستون ثاني جائزة توني له عن دوره في مسرحية "نتوورك" التي تعيد تقديم قصة فيلم بنفس العنوان من إنتاج العام 1976. لكنه أهداها للصحفيين الصادقين. وقال ملمحاً لرفضه لهجوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الصحافيين قائلاً: "الإعلام ليس عدو الشعب. الديماغوجية هي عدو الشعب"

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والجدير ذكره أن الممثلة إلين ماي التي تبلغ من العمر 87 سنة، نالتت للقب أفضل ممثلة مسرحية لتجسيدها دور امرأة تعاني من مرض الزهايمر في مسرحية "ذا ويفرلي غاليري". فيما حصد جائزة أفضل ممثل مسرحي سانتينو فونتانا، عن دوره في مسرحية "توتسي" الذي تستند إلى فيلم من إنتاج عام 1982 . أما ستيفاني جيه بلوك، فحصدت جائزة أفضل ممثلة في مسرحية موسيقية عن تجسيدها دور المغنية الشهيرة شير في مسرحية "ذا شير شو"

هذا وفازت آلي ستروكر بجائزة أفضل ممثلة مساعدة في مسرحية موسيقية عن دورها في مسرحية "أوكلاهوما!" لتصبح بذلك أول ممثلة على كرسي متحرك تفوز بجائزة توني.