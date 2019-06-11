شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة عبد العزيز تصحح تاريخ ميلاد زوجها محفوظ عبد الرحمن على ويكيبيديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز لـ"الخليج 365" أنها فؤجئت بوجود تاريخ ميلاد زوجها الكاتب الراحل محفوظ عبد الرحمن بموقع "موسوعة ويكيبيديا" اليوم الثلاثاء الموافق 11 يونيوموضحة أن هذا التاريخ خاطىء لأن زوجها ولد فى 1 ديسمبر

يذكر أن سميرة عبد العزيز شاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسل "سيدة يثرب" الإذاعي، والذي بثته إذاعة القرآن الكريم، وشاركها في البطولة أشرف عبد العفور، وسوسن ربيع، وخالد الذهبى، ومن تأليف محمد عبد السميع وإخراج أميرة بدوي، وتدور أحداث المسلسل حول السيرة الذاتية لـ"أم عمارة" التى كانت أول من آمن بالرسالة الإسلامية من يثرب.

وتوفى محفوظ عبد الرحمن يوم 19 أغسطس عام 2017 تاركاً للدراما العديد من الأعمال المميزة والخالدة منها مسلسل "بوابة الحلواني" و"أم كلثوم" و"أهل الهوى" وفيلم "ناصر 56" وفيلم "حليم"

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