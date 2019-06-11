تعرف علي موعد عرض فيلم Frozen 2 في السعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد دور العرض السينمائي في المملكة العربية السعودية عرض الجزء الثاني من فيلم Frozen 2 وذلك يوم 29 نوفمبر المقبل. الجزء الثاني من العمل هو استكمال لرحلة نجاح فيلم الرسوم المتحركة "Frozen" والذي تخطت إيراداته المليار و276 مليون دولار، بينما وصلت تكلفته 150 مليون دولار. Advertisements وقد حصد الفيلم وقت عرضه عددا هائلا من الجوائز الفنية من أهمها جائزة الأوسكار الأولى، جائزة أفضل فيلم «أنيميشن» وجائزة «Best Achievement in Music Written for Motion Pictures, Original Song»، كما فاز الفيلم بجائزة الجولدن جلوب أفضل فيلم رسوم متحركة، إضافة إلى جائزة «البافتا» و«African-American Film» و«American Cinema Editors» و«Annie Awards».



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