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شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى تختتم مهرجان الفيلم المغربى فى وجدة بحفل غنائى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة ليلى لوضع بصمتها الغنائية فى ختام فعاليات النسخة الجديدة من مهرجان الفيلم المغربي، الذى تحتضنه مدينة وجدة المغربية، وذلك مساء السبت المقبل على مسرح محمد السادس.
وتقدم ليلى العرض اللايف لأجدد أغانيها "يا صاحبي" التى بدأت بها أولى خطوات مشوار الألف ميل فى رحلتها الغنائية المنفردة باعتبارها أول أغنية رسمية، بعد اعتبارها واحدة من أبرز الأصوات الصاعدة في مجال الأندرجراوند او الموسيقى البديلة المغربية، وقدمت أولى حفلاتها الرسمية في أكتوبر الماضى بجولة غنائية فى إسبانيا، وتقدم رؤيتها الغنائية الخاصة في كتابة الأغاني وتلحينها مع لمسة موسيقية أفرو مغاربية، وتبدأ بأغنية "يا صاحبي" مشروع ألبومها الاول، الذى تطلق أغاني فرادى خلال الفترة المقبلة.
ويختص مهرجان الفيلم المغربي بتسليط الضوء على مجال السينما المغربية بوجه خاص، ويجمع بين نجوم المجال وبين صناع الأفلام الشباب فى مجالات الأفلام الروائية والقصيرة، وتحتضنه وجدة البعيدة عن مركزية الفعاليات الثقافية والفنية فى العاصمة الرباط ومدينتى كازابلانكا وطنجة، ويعود هذا العام بدورته الثامنة، برعاية من الملك محمد السادس، ويشهد فى مسابقة الأفلام الطويلة 6 مشاركات من المغرب والجزائر وتونس، في حين تحتضن مسابقة الفيلم القصير 12 فيلمًا.
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