سينما الأطفال والشباب بـ"الهناجر" في الثلاثاء من كل أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

تستضيف "قاعة السينما" بمركز الهناجر للفنون في السابعة مساء الثلاثاء من كل أسبوع خلال شهر يونيو عروض لأفلام الأطفال والشباب تقيمة سفارات دول مجموعة "الفيشجراد" والتي تضم بولندا، التشيك، المجر، وسلوفاكيا بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية.

تبدأ العروض في السابعة مساء غد الثلاثاء 11 يونيو بفيلم الرسوم المجري "مدينة القطط" إخراج بيلا تيرنوفيسكي، كما يعرض يوم 18 يونيو فيلم الفانتازيا والمغامرات البولندي "الشجرة المسحورة" من تأليف وإخراج "آندريه ماليزكا" ومن إنتاج 2009.

وتختتم العروض يوم 25 يونيو بعرض الفيلم التشيكي السلوفاكي "الأطفال الشجعان" إخراج فيرا بليفوفا.​