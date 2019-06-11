محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
نشر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، مقطع فيديو، لحفل الفنان عمرو دياب، من مدينة جدة، في المملكة العربية السعودية.
وظهر دياب في الفيديو موجهًا كلامه للجمهور: "مساء الخير عليكم وكل سنة وحضراتكم طيبين وبيسعدني وبيشرفني وجودي معاكوا النهاردة وفعلًا مبسوط جدًا جدًا، وأحب مرة ليا أني أجي تاني".
ووجه الهضبة، شكرًا خاصًا لرئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، قائلًا: "فعلًا بشكر كل من ساهم في وجودي هنا وبالأخص صديقي الشاعر الكبير سيادة المستشار تركي آل الشيخ اللي أتاح لي الفرصة إني آجي هنا، وأنا بصراحة بحب البلد دي وبحب آجي هنا".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- عمرو دياب يوجه رسالة لتركي آل الشيخ: "صديقي الشاعر الكبير" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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