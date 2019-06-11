محمد فراج: أقدم دور قناص صعيدي في "الممر"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

كشف الفنان محمد فراج، عن دوره في فيلم الممر، الذي يشارك في بطولته ويؤدي شخصية قناص في الجيش من أصول صعيدية خلال الفترة من هزيمة 67 وحتى حرب 1973، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى التي يلعب فيها شخصية جندي أو صعيدي ولذلك كان الفيلم به تحديات على أكثر من مستوى.

وقال فراج في تصريحات له أمس الاثنين: "تدربت على اللهجة الصعيدية على يد متخصصين لفترة طويلة لإتقانها، خاصة وأن الشخصية أصولها من محافظة سوهاج وكان يجب أن أتقن هذه اللهجة لأن الصعيد ليس لهجة واحدة"، مشيرًا إلى أن إتقان اللهجة بجانب الطبيعية في أدائها هما سلاح التميز للبعد عن المعتاد في الدراما المصرية.

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وأضاف أن الشخصية وصلت إلى حد التأثير على حياته وتعاملاته الشخصية بعدها أصبح يتحدث اللهجة بين زملائه وأصدقاؤه دون قصد في أغلب الأوقات، بسبب تمرنه لفترات طويلة عليها لدرجة أن بعض المفردات أصبح يستخدمها بشكل يومي بشكل عفوي.

والفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في كتابة حوار الفيلم وتأليف الأغاني الشاعر أمير طعيمة، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

ويٌشارك في بطولة الفيلم النجوم أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدي، كما يضم الفيلم هند صبري، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبدالعظيم كضيوف شرف، والموسيقى التصويرية للفيلم للموسيقار عمر خيرت.​