محمد عادل إمام يعلق على "#السوريين_ منورين_ مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر: حرص النجم محمد عادل إمام، على مشاركة الفنانين تعليقاتهم على تصدر هاشتاج "#السوريين_ منورين_ مصر" الذي أطلقه نشطاء التواصل الاجتماعي، ليحتل ترند موقع "تويتر". وعلق إمام عبر حسابه على "تويتر": "ودي محتاجة ترند!! انتوا إخواتنا ودي بلادكم #السوريين _منورين _مصر". وشارك محمد عادل إمام في سباق دراما رمضان ببطولة مسلسل "هوجان" وشاركه البطولة صلاح عبدالله وكريم محمود عبدالعزيز وعمر مصطفى متولي، ومن إخراج شيرين عادل.



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