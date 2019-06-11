بالصور| تامر هجرس وأسرته في حفل تخرج أحد أفرادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر
نشر الفنان تامر هجرس، عددًا من الصور له برفقة أسرته احتفالاً بتخرج أحد أفرادها، عبر حسابه على "انستجرام".
وعلق هجرس على الصور قائلاً: "ربنا يحفظك ويحميكي ليا".
وشارك هجرس خلال الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل "بدل الحدوتة 3"، من بطولة دنيا سمير غانم وحمدي الميرغني ومحمد ثروت وشيماء سيف وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج سينرجي وروزناما.
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