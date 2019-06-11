ميرنا وليد - بيروت - أكد الممثل السوري باسل خياط أن شخصية يونس جبران الذي لعبها في مسلسل "الكاتب" هي من أحب الشخصيات لقلبه.
ولفت باسل الإنتباه الى الشيء الذي يجعله يحسم أمره ويختار الشخصية التي يريد تأديتها في أي عمل تمثيلي.
وأوضح طبيعة علاقته بالمعجبات ونظرته لهنّ، واعتبر أن المهمة دائماً تكون صعبة على الناس الذين هم تحت الضوء.
وتطرّق باسل خياط الى الحديث عن دوره كأب والذي برز في مسلسل "الكاتب" من خلال تعامله مع إبنه "يزن" في المسلسل، وشرح وجهة نظره من التبني.
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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو-باسل خياط: ارتديت باتمان وركضت في الشارع وأبحث عما يستفزنيهاني العمري أحبّ معلمته..... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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