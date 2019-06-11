موجز "الفن": محمد وزيري يكشف وضع هيفا وهبي الصحي.. وصفاء سلطان تدخل المستشفى بشكل طارئ

ميرنا وليد - بيروت - محمد وزيري يكشف وضع هيفا وهبي الصحي وصفاء سلطان تدخل المستشفى بشكل طارئ موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية والعالمية: محمد وزيري يرد على الشائعات: هيفا وهبي تتحسن وستعود قريباً صفاء سلطان تدخل المستشفى بشكل إسعافي إبنة شيرين عبد الوهاب ترقص وتبدع على أغنية والدتها "زمان" مي حريري: أنا من أشد المعجبات بـ رولا حمادة سلاف فواخرجي تعود إلى دمشق وتحتاج إلى الراحة ماجد المصري يحذر محبيه من استغلالهم باسمه أنجلينا جولي وجون ترافولتا ونيكولاس كيدج ضمن قائمة أسوأ ممثلي هوليوود! المزيد المزيد

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