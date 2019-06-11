خاص بالفيديو-دانييلا رحمة تختار أغنية نانسي عجرم وتفتح قلبها لكاميرا الفن..فماذا كشفت؟خاص الفن – هل...

ميرنا وليد - بيروت - تحدّثت الممثلة اللبنانية ​دانييلا رحمة​ عن مدى تعلّقها بالمسلسلات التي تتضمن الأكشن والتشويق بعد تجربتيها " ​تانغو​ " و" ​الكاتب​ ". وأكّدت أن مسلسل "الكاتب" كان أصعب بكثير من "تانغو".

وبعد ظهور دانييلا بشخصية "مجدولين" التي تهتم بأطفال أيتام ردّت عن سؤال حول إمكانية تبنيها ولد في حياتها الطبيعية بعد تعاطفها مع الأطفال في المسلسل. وفتحت قلبها لكاميرا "الفن" وتحدثت عن حادثة حصلت معها أثناء التصوير.

بدورها اختارت دانييلا أغنية رومانسية تذكرها بالحبيب للفنانة نانسي عجرم وعبّرت عن موقفها من الزواج من رجل غير لبناني.