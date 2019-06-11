ميرنا وليد - بيروت - تحدّثت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة عن مدى تعلّقها بالمسلسلات التي تتضمن الأكشن والتشويق بعد تجربتيها " تانغو " و" الكاتب ". وأكّدت أن مسلسل "الكاتب" كان أصعب بكثير من "تانغو".
وبعد ظهور دانييلا بشخصية "مجدولين" التي تهتم بأطفال أيتام ردّت عن سؤال حول إمكانية تبنيها ولد في حياتها الطبيعية بعد تعاطفها مع الأطفال في المسلسل. وفتحت قلبها لكاميرا "الفن" وتحدثت عن حادثة حصلت معها أثناء التصوير.
بدورها اختارت دانييلا أغنية رومانسية تذكرها بالحبيب للفنانة نانسي عجرم وعبّرت عن موقفها من الزواج من رجل غير لبناني.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو-دانييلا رحمة تختار أغنية نانسي عجرم وتفتح قلبها لكاميرا الفن..فماذا كشفت؟خاص الفن – هل... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.