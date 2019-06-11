شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاح "هوجان".. محمد إمام يستعيد شكله وفورمته لاستئناف "لص بغداد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستكمل النجم محمد إمام تصوير فيلمه "لص بغداد" مطلع الشهر المقبل، وذلك بعد توقف تصوير العمل، لإنشغال إمام بتصوير مسلسله "هوجان"، الذى عرض فى شهر رمضان الماضي، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، من تأليف محمد صلاح العزب، ومن إخراج شيرين عادل، وإنتاج سينرجى، ولم يتم الاستقرارعلى موعد لطرح الفيلم فى دور العرض، خاصة أن مخرج العمل أحمد خالد موسى انتهى من تصوير نصف مشاهد الفيلم حتى الأن .

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ويستعيد إمام نشاطه الفنى وفورمته البدنية بعد حصوله على إجازة بدأت فى عيد الفطر، حيث سافر إلى أحد البلدان لقضاء إجازة سريعة، ليعود بعدها للقاهرة خلال أيام لاستكمال تصويرالفيلم، خاصة أنه ملامح إمام واللوك الذى ظهر بهما خلال المسلسل، سيتم تغيره وفقاً لأحداث الفيلم، فضلا عن شكل الممثلين المشاركين فى الفيلم ايضاً، وهو ما يتطلب تغيير فى الملامح والشعر وخلافه .

يشارك فى بطولة فيلم "لص بغداد" كل من فتحى عبد الوهاب، وياسمين رئيس، ومحمد عبد الرحمن توتة، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق، وعدد آخر من الممثلين، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما، وإنتاج سينرجى فيلمز.



