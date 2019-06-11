شكرا لقرائتكم خبر عن The Secret Life of Pets 2 يحقق إيرادات تفوق ميزانيته بـ 17 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع الجزء الثاني من فيلم الأنيمشن The Secret Life of Pets أن يحقق إيرادات تصل إلي 97 مليون دولار أمريكي حول العالم في يومين وهو ما يعني أن الفيلم حقق إيراد يفوق ميزانيته بـ 17 مليون دولار أمريكي فورعرضه حيث أن ميزانية العمل وصلت إلي 80 مليون دولار أمريكي .

فيلم The Secret Life of Pets 2 بطولة باتون أوسوالت، اريك ستونستريت، كيفن هارت، ليك بيل، دانا كارفى، ألبرت بروكس، هانيبال برس، بوبى موينيهان، كايلى هارت، نيك كرول، بيت هولمز، الفيلم من إخراج كريس رينو، ومن تأليف براين لينش.

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وتدور أحداث فيلم 2 The Secret Life of Pets حول الحياة السرية للحيوانات المنزلية فى مبنى سكنى فى مانهاتن، عن "ماكس" كلب أليف تنقلب حياته رأسًا على عقب، عندما يشترى مالكه كلبًا آخر اسمه ديوك، وتبدأ بينهما خلافات كثيرة لكنهما يضطران إلى وضع خلافاتهما جانبًا، عندما يكتشفان أن هناك أرنبًا يُدعى (سنو بول)، يبنى جيشًا من الحيوانات المنبوذة، من أجل الانتقام من كل الحيوانات التى تحظى بحياة سعيدة فى بيوت مريحة.