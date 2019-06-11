صورة| ياسمين عبدالعزيز مع صديقاتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر: نشرت النجمة ياسمين عبدالعزيز، صورة لها بصحبة عدد من صديقاتها عبر صفحتها الرسمية على "انستجرام". وظهرت ياسمين في الصورة بصحبة صديقاتها، في حديقة منزلها كما ظهرت ياسمين بدون مكياج، ما لفت نظر جمهورها الذي أبدى إعجابه بجمالها. وشاركت ياسمين في سباق دراما رمضان من خلال مسلسل "لآخر نفس".​

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