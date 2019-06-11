صورة| منة شلبي تظهر بفستان زفاف.. وجمهورها: "هتتجوزي؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

ظهرت الفنانة منة شلبي، بفستان زفاف عبر حسابها على موقع "انستجرام".

ونشرت منة صورتها بالفستان عبر حسابها على "انستجرام"، وحرص متابعوها على مداعبتها بعدد من التعليقات ومنها: "عقبال ما تلبسيه وانتي سعيدة ومبسوطة"، "يا رب تتجوزي بجد وتجيبي بيبي حلو زيك"، "هتتجوزي قريب إن شاء الله"، "مبروك لو هتتجوزي، لو شغل جديد مبروك برضو".

وكشفت منة مؤخرًا عبر أحد برامج راديو "اينرجي"، عن شخصيتين أثرا في حياتها بشكل كبير، أحدهما المخرج الراحل رضوان الكاشف الذي اكتشفها في فيلم "الساحر"، والآخر هو الفنان الراحل محمود عبدالعزيز الذي لعب دور الأب الروحي في حياتها وقدمها للسينما.