شاهد.. شريف مدكور يوجه رسالة لمرضي السرطان.. ويؤكد:هاخد كيماوي لمدة 4شهور

أكد الإعلامي شريف مدكور ،أن إصابته بمرض السرطان كان بالنسبة له هدية من الله عز وجل.

ووجه "مدكور"، خلال لقائه ببرنامج "مساء دي غم سي "المذاع علي فضائية " دي إم سي "، رسالة لمرضي السرطان

، قائلا :" أي حد عنده كانسر أو أي مرض نحاول نكتشفه بدري علي قد ما نقدر ، إوعوا تنهاروا خالو المرض يقويكوا ويقربكوا من أهلكوا ".

وإستطرد "مدكور"، قائلا :" متخليش المرض يكسرك ، خدوه بطريقة بسيطة ، أنا وأهلي خدنا الموضوع بضحك وقولنا هنقضي عليه ، الواحد المفروض ييبقي عنده ثقه في ربنا وبنفسه في اي حاجة ، أنا هقعد 4 شهور أخد كيماوي وممكن شهري يقع بس هاخد الموضوع بطريقة بسيطة".

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