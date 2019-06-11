شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الممثلين : وفاة عزت أبو عوف شائعة سخيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، أن جميع الأخبار المتداولة بشأن وفاة الفنان الكبير عزت أبو عوف ما هى إلا شائعة سخيفة، موضحا أنه يتواجد بالفعل داخل العناية المركزة بأحد المستشفيات ويخضع لمتابعة طبية دقيقة. وطالب زكى فى تصريحه لـ"الخليج 365"، الجمهور والمتابعين لحالة الفنان الكبير بالدعاء له بدلا من إطلاق الشائعات والسير وراء الأكاذيب المقلقة. Advertisements كان الفنان الكبير عزت أبو عوف قد تعرض لأزمة صحية كبرى منذ أسبوعين استدعت دخوله أحد المستشفيات وبعد تطور الأزمة دخل على أثرها العناية المركزة بعد إصابته بمضاعفات فى القلب ناتجة عن عملية جراحية أجراها منذ فترة.

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