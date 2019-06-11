أحدها حصَد الأوسكار.. 7 أفلام حقّقت مجد السينما الألمانية

عندما تفكر في ألمانيا، يتبادر إلى ذهنك ماركات السيارت الشهيرة واقتصاد الدولة القوي، والنقانق الشهية التي تُعرَف بها وأخيراً صناعة السينما.

عشاق الفنّ السابع يدركون مدى ظلم ترتيب السينما الألمانية في المرتبة الأخيرة على قائمة الأشياء التي تشتهر بها البلاد، إذ أنتجت مجموعة مميزة من الأعمال الماجدة والخالدة.

وفي محاولة لمنح تقدير مستحق للسينما، يستعرض موقع "كالت بيزتيك" أفضل الأفلام الألمانية وأكثرها شعبية على الإطلاق.

1- The Lives of Others "حياة الآخرين"

صدر عام 2006، وفاز بأوسكار أفضل فيلم أجنبي في السنة ذاتها، يتمحور الفيلم حول قضية جدلية، إذ يتناول قصة جيرد ويسلر، واحد من ضباط الشرطة السرية في ألمانيا الشرقية، مكلف بمهمة التجسّس على كاتب معارض، إلا أنه يكتشف بمرور الوقت عدم أخلاقية مهنته.

لا يستغرق الفيلم في الجوانب السياسية لهذه الحقبة، بقدر تركيزه على إنسانية "ويسلر" وصراعه الداخلي بين تنفيذ مهمته والتفكير في أخلاقية أفعاله.





2- Good Bye, Lenin! "وداعًا لينين"

كوميديا سياسية صدرت عام 2003، تركز على سقوط حائط برلين.

يحكي الفيلم عن دانيال برول، الذي تستيقظ والدته من غيبوبة طويلة، فيسعى مع شقيقته إلى إخفاء حقيقة سقوط حائط برلين عنها.

العمل يناقش قضية جدلية بطرح خفيف، وهو ما جعله من الأفلام المُفضَّلة لدى الجمهور والنقاد على حد سواء.



3- Das Boot "القارب"

دراما حربية ملحمية تم إنتاجها عام 1981، وتدور أحداث الفيلم حول طاقم سفينة حربية خلال الحرب العالمية الثانية، يواجه أفراده أعتى كارثة شهدتها الإنسانية.

يستعرض الفيلم أهوال الحرب العالمية، وفي نفس الوقت لا ينسى التركيز على الحياة الفردية لطاقم السفينة، وتذكير الجمهور بأنهم بشر يمتلكون أحلاماً وآمالاً، ويجاهدون لتأدية مهامهم وإكمال واجبهم تجاه الوطن.

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4- Run Lola Run "اركضي لولا"

صدر عام 1998، ويحكي عن معضلة الشابة لولا، التي وجدت نفسها مضطرة لجمع 100 ألف مارك ألماني، وإلا سيٌقتَل حبيبها.

ينقسم الفيلم إلى 3 أجزاء، بحسب المنطقة التي تركض فيها "لولا" لإنقاذ حبيبها، وفي كل منطقة يتسنى للجمهور معرفة الثقافة الألمانية وعاداتها وتقاليدها.





5- Downfall "السقوط"

دراما حربية ملحمية، صدرت عام 2004، وترشحت لأوسكار أفضل فيلم أجنبي في السنة ذاتها.

يجسّد الفيلم واحداً من أكثر الشخصيات التاريخية ديكتاتوريةً على الإطلاق، الزعيم الألماني هتلر، وأدّى الدور الممثّل برونو جرانز، الذي ثمَّن النقاد أداءه ووصفوه بالمعجزة.





6- Head-On "ضد الجدار"

أُنتِج سنة 2004، وفاز بجائزة الدب الذهبي في مهرجان برلين السينمائي الدولي.

يتناول قصة كل من "سيبل" و"كاهيت" بعد نجاتهما من محاولة انتحار وإيداعهما مصحة أمراض نفسية، في الوقت الذي تعاني خلاله "سيبل" من مشاكل مع عائلتها المسلمة.

يركز الفيلم على صراع الثنائي لإقناع أهلهما بالموافقة على الزواج، خصوصاً أن "كاهيت" ذي أصول تركية، كما يتطرق العمل إلى مشاكل المهاجرين في ألمانيا.



7- Toni Erdmann "توني إيردمان"

صدر عام 2016، ويروي قصة لقاء مرتقب بين أب وابنته بعد فراق طال.

تدور أحداث الفيلم في حقبة كان جدار برلين ما يزال أثناءها صامداً، ويتطرق إلى الاختلافات بين الأجيال الألمانية القديمة والحديثة، ورغم ذلك يحافظ على تناوله ومعالجته الكوميدية الخفيفة للأحداث كي يرسم البسمة على وجوه المشاهدين.