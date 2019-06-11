شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة عريباند تحتفل بعيد الموسيقى فى وجدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد فرقة عريباند لتدشين انطلاقتها الغنائية فى موسم الصيف، عبر إحيائها احتفالية عيد الموسيقى فى نسختها المغربية، عبرحفل موسيقي ساهر، يحتضنه مسرح المعهد الموسيقى فى مدينة وجدة، وذلك فى تمام السابعة مساء الجمعة 21 يونيو. عريباند فرقة غنائية مغربية الأصل منطلقة من قلب مدينة وجدة، وضع حجر أساسها توفيق فاخر، وتقدم رؤى موسيقية تتأثر بخليط من موسيقى الجاز والروك والبلوز ولمحات من الموسيقى التقليدية المغربية، فى وصف أقرب لموسيقى "الفيوجن"، وصالت الفرقة وجالت فى أنحاء العالم بعدة حفلات ومهرجانات دولية بين الكاميرون وفرنسا وهولندا، وتمكنت من إثبات نفسها فى الساحة الموسيقية المغربية منذ انطلاق مشوارها على مدار 8 سنوات، وحصلت منذ سنتين على جائزة أفضل فرقة فى مهرجان "تانجاز" المغربى. Advertisements

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