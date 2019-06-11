شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة أمينة خليل بعد لقاء محمد صلاح فى الجونة: "كان ليا الشرف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الفنانة أمينة خليل صورة لها بصحبة اللاعب المصرى ومهاجم فريق ليفربول الإنجليزى محمد صلاح عبر حسابها على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، فى الجونة، وعلقت على الصورة، قائلة "كان ليا الشرف"".

وهذه ليست المرة الأولى التى تنشر فيها الفنانة صورا، للاعب المصرى ومهاجم فريق ليفربول الإنجليزى محمد صلاح عبر حسابها على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، حيث نشرت منذ فترة صورة له قائلة "يا مشرفنا".

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