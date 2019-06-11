شكرا لقرائتكم خبر عن Dark Phoenix يسجل أسوأ افتتاحية فى تاريخ الـ X-Men بـ 33 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد التقييمات السلبية التى حققها فيلم الأكشن والخيال العلمى Dark Phoenix للنجمة العالمية صوفى تيرنر، والتى وصلت لـ 23% عبر موقع Rotten Tomatoes ، سجل الفيلم الجديد المشتق من السلسلة الشهيرة X-Men أسوأ افتتاحية فى تاريخ السلسلة.

وعرضت الكثير من المواقع الأجنبية، تقارير بالإيرادات التى حققها الفيلم الجديد الذى يدور أحداثه قبل 19 عام من الفيلم الأخير لـ X-Men، والتى وصلت لـ 33 مليون دولار فى شباك التذاكر المحلى، والتى تعد أقل افتتاحية فى تاريخ السلسلة، بالإضافة إلى كونها أقل افتتاحية لفيلم فى عام 2019.

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ووفقاً للتقارير، فأن فيلم 2013 The Wolverine حقق نسبة ايرادات فى الافتتاحية أكثر من فيلم Dark Phoenix بقيمة 53.1 مليون دولار فى الافتتاحية الاولى، مما يعد أفشل فيلم فى تاريخ السلسلة الشهيرة.

وحظى الفيلم الجديد بتقييمات وصلت لـ 6.2 عبر موقع IMDB الشهير، بعد وصف النقاد للفيلم بالمخيب للآمال، ووصف أحد النقاد الفيلم قائلاً "لو جلست ساعتين أناظر داخل غرفة فارغة، لكان ذلك أفضل من مشاهدة الفيلم".

فيلم Dark Phoenix يدور حول قيام جان جراي بتطوير قوى جديدة وكبيرة فى شخصية Dark Phoenix، وسيكون على فريق X-Men تقرير إذا كانت حياة العضو الجديد أهم من كل الأشخاص الذين يعيشون فى العالم، فى إطار تشويقى وأكشن.