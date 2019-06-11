صور.. افتتاح مهرجان السينما التونسية فى مدينة الثقافة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتضنت مدينة الثقافة التونسية فعاليات افتتاح النسخة الثانية من مهرجان السينما التونسية، بحضور وزير الشئون الثقافية محمد زين العابدين. وشهد الحفل حضور نخبة من ألمع الوجوه السينمائية التونسية مع عرض فيلم "تحت مطر الخريف" للمخرج أحمد الخشين، وتم استعراض كافة تفاصيل الموسم الثانى للمهرجان، والذي يضم فى جعبته 35 فيلمًا تتنافس على 20 جائزة، ويستمر المهرجان على مدار 5 أيام أخرى، على أن يسدل ستار يوم السبت المقبل. Advertisements

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