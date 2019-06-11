شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. صناع "الممر" فى عرض خاص بقصر المنارة للمؤتمرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد قصر المنارة للمؤتمرات عرض خاص لفيلم "الممر" بحضور عدد من صناعه، منهم الفنانون إياد نصار ومحمد فراج وأحمد فلوكس وأحمد صلاح حسني محمد جمعة.

وشهد العرض حضورعدد كبير من الإعلاميين منهم أحمد موسي وعمرو الليثي ورامي رضوان، إضافة إلى عدد كبير من النقاد والصحفيين.

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فيلم الممر من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في كتابة حوار الفيلم وقام بتأليف الأغاني الشاعر أمير طعيمة، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءً من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

يٌشارك في بطولة الفيلم كتيبة ضخمة من النجوم هم احمد عز وأحمد رزق، إياد نصار،أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدي، كما يضم الفيلم هند صبري، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف، وألّف الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار عمر خيرت، وقام بتصوير الفيلم مدير التصوير أيمن أبو المكارم وتصميم الديكور المهندس باس لحسام، وهندسة صوت أحمد عبد الخالق، وتم الاستعانة بفريق عمل أميركي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية.