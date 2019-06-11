شكرا لقرائتكم خبر عن رولا سعد تعود للغناء بأغنية شعبية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت المطربة اللبنانية رولا سعد أول أمس الأحد من تسجيل أغنية "سينجل" جديدة بعنوان "دا على ماما يا بابا"، من كلمات وألحان تومي، وتوزيع عمرو الخضرى، وهندسة صوتية خالد رؤوف.



عمرو الخضرى ورولا سعد

وقال موزع الأغنية عمرو الخضرى، لـ"الخليج 365"، إنه سعيد بالتعاون مع رولا سعد لأول مرة، موضحاً أن الأغنية شعبى باللغة المصرية، ويقدم بشكل جديد ومختلف عن أعمال رولا الغنائية التى قدمتها من قبل، مشيراً إلى أن رولا مطربة تستطيع غناء جميع أشكال وألوان الأغنية ولديها قدرة كبير فى اختيار ما يناسبها حتى يليق على صوتها، ومن المقرر أن يتم تصويرها بشكل فيديو كليب في فترة المقبلة.



رولا سعد وعمرو الخضرى

يذكر أن آخر أعمال رولا سعد هو المسلسل اللبنانى "مجنون فيكى" مع المطرب يورى مرقدى ، مى صايغ، تاتيانا مرعب، جو طراد، انطوانيت عقيقى، البان خوند، جوانا كركى، شيرين الحاج، على عمار، روزى الخولى وعدد من فنانين آخرين، ومن تأليف فراس جبران، إخراج ندلى قدبح.