صورة- أحدث إطلالة لإيمان العاصي

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): نشرت الفنانة الشابة إيمان العاصي، صورة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام". وظهرت إيمان في الصورة بإطلالة صيفية، وارتدت فستانًا منقوشًا. وتفاعل الجمهور مع إطلالة إيمان، وطالبوها بمزيد من الصور. وشاركت إيمان العاصي مؤخرًا في مسلسل "لمس أكتاف" بطولة ياسر جلال، فتحي عبدالوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصي، سمر مرسي، محمد عز، كرم جابر، هبة عبدالغني، خالد كمال، كارولين خليل، هاجر الشرنوبي، لطيفة فهمي، رانيا شاهين، مجدي فكري، شريف الدسوقي، عزوز عادل ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنياوي.​



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