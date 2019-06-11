تخصيص جائزة باسم "لينين الرملي" في الدورة المقبلة لمهرجان القومي للمسرح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:
وافقت وزارة الثقافة، على إضافة جائزة للتأليف المسرحي، باسم الكاتب لينين الرملي، ضمن جوائز المهرجان القومي للمسرح، بداية من دورته المقبلة في شهر أغسطس.
وأكدت الوزارة، أن الجائزة تأتي تقديرًا لمشوار المبدع الكبير الحافل بالكتابات المسرحية، والتي أصبحت تعد من علامات المسرح التي تتعلم منها وتقتضي بها الأجيال القادمة من المبدعين.
ويرقد لينين الرملي في إحدى المستشفيات للعلاج إثر الأزمة الصحية التي تعرض لها منذ أشهر، وترافقه زوجته الكاتبة فاطمة المعدول.
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