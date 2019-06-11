نسرين طافش بملابس رياضية وإيساف يحمل علم مصر.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - منال الجيوشي:

يحرص نجوم الفن دومًا على مشاركة جمهورهم على صفحات التواصل الاجتماعي، لحظاتهم المميزة. الخليج 365 يرصد لكم في التقرير التالي 10 لقطات لنجوم الفن في الساعات الأربع والعشرين الماضية:

إيمي سالم

نشرت الفنانة إيمي سالم، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة لها أثناء ممارستها تمارين رياضية.

نسرين طافش

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، عبر "إنستجرام"، صورة لها ترتدي ملابس رياضية.

لاميتا فرنجية

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، عبر "إنستجرام"، صورة جديدة لها بإطلالة صيفية.

إيساف

نشر الفنان إيساف، عبر "إنستجرام"، صورة جديدة، ظهر فيها يحمل علم مصر.

خالد عليش

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نشر الفنان خالد عليش، عبر "إنستجرام"، صورة جديدة من زيارته الحالية للبرتغال.

صبا مبارك

نشرت الفنانة الأردنية صبا مبارك، عبر "إنستجرام"، صورة جديدة أثناء زيارتها العاصمة الإيطالية روما.

إنجي شرف

نشرت الفنانة إنجي شرف، عبر "إنستجرام"، صورة جديدة لها، حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

أمل بو شوشة

نشرت الفنانة الجزائرية أمل بو شوشة، عبر "إنستجرام"، صورة جديدة لها بإطلالة أنيقة.

أروى جودة

نشرت الفنانة أروى جودة، عبر "إنستجرام"، صورة جديدة التقطتها بخاصية سيلفي.

دانييلا رحمة

نشرت الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة، عبر "إنستجرام"، صورة جديدة لها بـ"الروب".