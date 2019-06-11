مي كساب: "عمري ما استنيت ثناء من حد على شغلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قالت الفنانة مي كساب إنها لا تنتظر ثناءً من أي شخص على شغلها إلا من المختصين بالنقد أو الجمهور.

وكتبت كساب تدوينة، عبر حسابها على "تويتر"، قالت فيها: "أنا عمري ما استنيت ثناء من حد على شغلي إلا من المختصين بالنقد أو الجمهور.. هما دول معايير نجاحي أو فشلي".

وأضافت: "آرائي في شغل زملاء نابعة من قلبي، ومش معناها إني مستنية يرد ده بالمثل.. جمهوري الحبيب عودتوني تكونوا شبهي في أسلوبكم.. مرفوض تمامًا حد يكتب لفنان زميل يكتبلي أو يجاملني لأني مش مستنية".

يذكر أن المطربة مي كساب أعلنت مؤخرًا عن تفاصيل ألبومها الجديد "أنا لسه هنا" في مؤتمر صحفي، حيث تعاونت في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، من ضمنهم محمد عاطف، أمير طعيمة، نصر الدين ناجي، أحمد المالكى، حسن عطية، أحمد مزوق، محمد يحيى، عزيز الشافعى، محمدى، رامى جمال، مدين، أورتيجا.​

