صور.. إنجي المقدم تخضع لجلسة تصوير جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: شاركت الفنانة إنجي المقدم جمهورها، على "إنستجرام"، مجموعة من أحدث صور خضعت لها مؤخرًا. وشاركت المقدم في دراما رمضان المنقضي بمسلسل "ولد الغلابة" مع النجم أحمد السقا بشخصية "صفية".​

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