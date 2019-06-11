فيديو.. حسين الجسمي يطرح أحدث أغانيه "أعز الناس"

طرح المطرب الإماراتي حسين الجسمي، قبل قليل أحدث أغانيه بعنوان "أعز الناس"، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

يشار إلي أن "أعز الناس"، من كلمات الشاعر سلطان بن

محمد، رؤية و ألحان حسين الجسمي، توزيع حسام كامل، ويقول مقطع من الأغنية: "سلام سلام يا أعز الناس.. حرام حرام لا تجرحالإحساس.. تقول أحبابي هجروني.. وبالرخيص باعوني.. لا قدرو وراعوني.. أقول أوهام...".



يذكر أن أخر أعمال حسين الجسمي "بوجه السنين"، والتي طرحها قبل أيام عبر موقع يوتيوب، من كلمات أمنيات، ألحان بدر الشعيبي، توزيع علي المتروك، مكس وماستر صهيب العوضي.



