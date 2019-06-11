الاثنين.. هشام خرما يسحر جمهور الأوبرا بموسيقاه ضمن فعاليات المهرجان الصيفي

يستعد الموسيقار هشام خرما، لإحياء حفل موسيقي كبير، في دار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات المهرجان الصيفى بالمسرح المكشوف، وذلك يوم الأثنين الموافق 17 يونيو، في تمام الساعة الثامنة مساءً.



ومن المقرر أن يعزف خرما، خلال الحفل مجموعة متميزة من أشهر معزوفاته التي يمزج فيها بين الآلات الموسيقية الغربية والشرقية، منها "فرست فيوجان، سهلة وبسيطة، اليقين".



يذكر أن برنامج فعاليات "مهرجان الأوبرا الصيفي" يبدأ من يوم الأربعاء 12 يونيو ويستمر حتي يوم 20 يونيو، و يضم عدد كبير من نجوم الغناء، أبرزهم علي الحجار، تامر عاشور، حنان ماضي، كارمن سليمان، محمد الشرنوبي، وفريق وسط البلد، وغيرهم.