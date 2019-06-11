شاهد.. صراخ الفنانة ريماس منصور أثناء احتراق منزلها في الرياض

كتب امير فتحي في الثلاثاء 11 يونيو 2019 12:56 صباحاً - احترقت شقة الممثلة السعودية صاحبة الأصول اليمنية ريماس منصور في الرياض حيث كشفت عن الحادث من خلال مقاطع فيديو نشرتها عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووثقت ريماس حريق شقتها حيث كانت تصرخ وتبكي بشدة ووجهت انتقادات لاذعة للمطافي وذلك بسبب التأخير في الحضور لموقع الحريق لأكثر من ساعة.

ويظهر من خلال مقطع الفيديو، أشخاص يتحدثون بأن سبب الحريق هو تماس كهربائي في أحد كوابل المكيف، فيما رددت الممثلة عبارة الحمد لله.

وقال الرائد محمد عيد العتيبي نائب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض، إن كوادر الإطفاء تلقّت بلاغًا بنشوب الحريق عند الساعة 2.6 ظهرًا، ووصلت الفرقة الأولى عند الساعة 2.15.

ونقل موقع “سبق” السعودي عن العتيبي قوله إن “الحادث عبارة عن حريق في شقة بالدور الأول، ولا يوجد بها احتجاز وتم إخلاء العمارة، ومباشرة الحادث وإخماده بالكامل دون حدوث أي إصابات أو احتجاز”.

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وأضاف بأنه “ومن خلال المعاينة اتضح أن سبب الحريق ناتج عن تماسّ كهربائي في سلك المكيف”، داعيًا إلى أهمية الأخذ بأسباب السلامة الكهربائية، متمنيًا السلامة الجميع.

وجاء توضيح الدفاع المدني بعدما تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تضمن بكاء ريماس وهي تدعي تأخر وصول فرق الدفاع المدني إلى منزلها خلال تعرضه للحريق.