سونام كابور.. عيد ميلاد قبل الأوان

احتفلت النجمة الهندية، سونام كابور، الإثنين، بعيد ميلادها الـ٣٤، وسط أصدقائها من الوسط الفني منهم كاريشما كابور، وملايكا أرورا وأبطال فيلمها الجديد "زويا فاكتوري"، دولكير سلمان وسانجاي كابور، وكذلك المخرج كاران جوهار، الذين اعتبروا المناسبة فرصة للاحتفال بظهورها المميز في مهرجان كان السينمائي.

واحتفلت سونام هذا العام بعيد ميلادها في ١٠ يونيو/حزيران بفارق يوم عن تاريخ ميلادها في التاسع من الشهر نفسه؛ لانشغالها بوضع اللمسات النهائية لفيلمها الجديد المقرر طرحه ٢٠ سبتمبر/أيلول المقبل، فيما رتب والدها النجم أنيل كابور وزوجها رجل الأعمال الشهير أناند أهوجا حفل عيد الميلاد.

كانت سونام بدأت حياتها الفنية عام ٢٠٠٧ من خلال فيلم "ساواريا" أمام سلمان خان ورانبير كابور واستطاعت أن تقتنص جائزة أفضل ممثلة شابة لهذا العام عن دورها في الفيلم.

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وجاءت نقطة التحول في حياتها بعد فيلم نيرجا المأخوذ من قصة حقيقية، حيث كانت بطلة العمل دون بطل رجل وقدمت في الفيلم دور مضيفة طيران تعرضت رحلتها للاختطاف من قبل جماعات إرهابية وبفضل شجاعتها استطاعت أن تنقذ معظم الركاب ولكنها قتلت في النهاية.

وشاركت معظم نجوم بوليوود أفلامهم وكانت أبرز بطولتها أمام سلمان خان في فيلم "بريم راتان دان بايو" عام ٢٠١٥، وشاركت أيضا أكشاي كومار في باد مان، وأيوش مان كورانا في بيواكوفيان، وفرحان أخطار في "بهاج ميلخا بهاج"، وشاهيد كابور في "ميوسام"، وقدمت مؤخرا فيلم عن قصة حياة النجم سانجاي دات سانجو مع رانبير كابور عام ٢٠١٨، ليصل رصيد أفلامها إلى ١٩ فيلما.

وشاركت سونام كابور، مؤخرا، في مهرجان كان حيث ظهرت بإطلالات مميزة جعلتها تتفوق على نظيراتها من نجمات بوليوود اللائي شاركن في المهرجان.

يذكر أن سونام شاركت والدها في فيلم بيارا بهارات ييه كاهيه عام ١٩٩٣ وكان ذلك أول مشاركة لها في بوليوود عبر دور صغير، وكان عمرها في ذلك الوقت ٨ سنوات، وتزوجت من رجل الأعمال الشهير أناند أهوجا عام ٢٠١٧ بعد قصة حب دامت ٣ سنوات ويلقبهما الجمهور بـ"الثنائي المثالي".