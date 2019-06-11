أسما لمنور والرويشد وأصالة وأصيل أبوبكر نجوم حفلات العيد في الكويت

أكدت الكويت أنها عاصمة الفن الخليجي، وتجسد هذا من خلال "حفلات عيد الفطر" الغنائية التي أقيمت هناك من تنظيم "روتانا"، وكان نجومها المطربون: "ملكة الأندلس" أسما لمنور و"سفير الأغنية الخليجية" عبدالله الرويشد، و"أصيلا الغناء" أصالة نصري وأصيل أبوبكر.

وعلى مدار يومين متتاليين كان الجمهور الكويتي المتذوق للطرب الغنائي الرفيع على موعد في الصرح المعماري الجميل "مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي" على موعد مع نجومه الأربعة وأغانيهم التي تنوعت ما بين القديم والحديث، لكن المفاجأة التي أعدتها روتانا لجمهور الغناء بتخطيط وإشراف من سالم الهندي الرئيس التنفيذي لروتانا، تمثلت في دويتوهات غنائية جمعت نجمي كل جلسة.

واتحدت أسما لمنور وعبدالله الرويشد في دويتو أغنية "يا هلي.. يكفي ملامي والعتاب.. لا تلوموني ترى قلبي صويب"، وفي الحفلة الثانية قدما أصالة وأصيل أبوبكر دويتو أغنية "ما علينا يا حبيبي ما علينا من كلام الناس" للراحل الكبير أبوبكر سالم، وهما الحدثان اللذان أشعلا مواقع التواصل الاجتماعي وكانا حديث الجمهور الذي لن ينساهما أبدًا.

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كان جمهور كبير من كل دول مجلس التعاون حرص على الوجود في هاتين الجلستين وهذا ما جعل سالم الهندي الذي حضر الجلسة الأولى أن يعلق: "هاتان الحفلتان في الكويت هما عيديتها لجمهور الكويت".

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