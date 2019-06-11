نانسي عجرم تُغنِّي في السعودية للمرة الأولى

تستعد الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لإحياء حفل غنائي في المملكة العربية السعودية، وذلك للمرة الأولى خلال مسيرتها الفنية. وكتبت عبر حسابها على موقع "إنستغرام": "لاقوني بفعاليات موسم جدة بتاريخ ١٣ يونيو على المسرح الروماني في الواجهة البحرية". ويقام الحفل تحت شعار حفلات موسم جدة والذي يضم كبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي. قد يهمك أيضا:نانسي عجرم تبدأ إجازتها الصيفية مع أسرتها قبل حفلات الصيف نانسي عجرم تُحيي حفلًا غنائيًا في مصر الجديدة

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