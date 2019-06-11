أحمد فلوكس يُثير إعجاب الجمهور بدوره في "الممر"

أثار النجم أحمد فلوكس إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ونال إشادات كبيرة حول دوره في أحداث فيلم "الممر"، حيث جسد دور "محمود" أحد ضباط القوات المسلحة الذي ضحى بنفسه فداء للوطن، وأطلقه عليه لقب "محمود رجل المهام الصعبة".

وفيلم "الممر" يناقش المرحلة الزمنية للجيش المصري خلال الفترة من نكسة 1967 حتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم وهم أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبواليزيد، والوجه الجديد ألحان المهدي، كما يضم الفيلم هند صبري، وشريف منير، وأنعام سالوسة، وحجاج عبدالعظيم، وهو من إخراج شريف عرفة.

قد يهمك أيضا:أحمد فلوكس يُعاني حالةً نفسيةً سيئة

هنا شيحه تُوضّح حقيقة انفصالها عن فلوكس