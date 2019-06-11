براد بيت يتخذ قرارًا قانونيًا صارما بشأن علاقته مع الممثلة الأميركية أنجلينا جولي

اتخذ الممثل الأميركي براد بيت قرارا قانونيا صارما بشأن علاقته مع الممثلة الأميركية أنجلينا جولي، والمنفصل عنها منذ سنوات.

واستصدر بيت إنذارا بحق جولي بعد مرور ثلاث سنوات من رفع دعوى الطلاق، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

فيما نقلت مصادر عن بيت قوله إنه "لم يعد بإمكانه الاحتمال"، وأنه "اكتفى مما يلاقيه".

وكانت تقارير سابقة قد أكدت أن أنجلينا "تؤجل إتمام الإجراءات" على أمل أن يتراجع براد عن الدعوى.

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إلا أن المحكمة فقدت الأمل وأصدرت حكما مزدوجا، ما يعني أنهما باتا اليوم "مطلقَين قانونا" قبل إتمام الطلاق فعليا.

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